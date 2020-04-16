Работники органов Государственного налогового комитета Узбекистана поддержали предложение снижение зарплат, сообщил председатель профсоюзного комитета ГНК Евгений Махмудов.

По его словам, два года назад должностные оклады работников налоговых органов были увеличены в 1,7 раза.

«Сегодня, в такой тяжелый для Родины час сотрудники налоговых органов готовы помочь результатами своего труда. Понимаем, что в стране есть люди, которым гораздо труднее перенести это время, чем нам, работникам госучреждений», — говорится в заявлении.

Большинство работников налоговых органов «с пониманием и солидарностью отнеслись к рекомендации по сокращению размеров их заработных плат в части, превышающей 4 млн сумов в месяц». Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе ГНК, соответствующая рекомендация по временному снижению зарплат госслужащих была дана Международным валютным фондом (МВФ).

«Считаем, что сокращение размеров заработных плат сотрудников госорганов — справедливый и важный шаг на пути оптимизации расходов госбюджета. Мы не хотим оставаться в стороне. Ведь именно в трудной ситуации проявляется внутреннее содержание человека и зрелость всего общества», — отмечается в сообщении.

Ранее в интервью Kun.uz заместитель премьер-министра — министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров рассказал, что эксперт МВФ рекомендовал временно сократить зарплатный фонд в государственном сектора, включая государственные компании.