Пандемия коронавируса и связанные с ней карантинные меры как никогда подняли актуальность различных интернет-сервисов в Узбекистане. Значительно вырос спрос на доставку продуктов через интернет, люди стали чаще заказывать товары и услуги в интернет-магазинах и telegram-ботах.

При этом одна из главных задач для предпринимателей в интернет-торговле — это прием безналичных денег с карточек покупателей. Вот тут и приходит на помощь интернет-эквайринг.

Что такое интернет-эквайринг

Простыми словами, интернет-эквайринг — это возможность принимать платежи в интернет-магазинах или мобильных приложениях в режиме реального времени с сумовых или международных пластиковых карт. Он заменяет в интернете привычный терминал, который обычно используют для оплаты пластиковыми картами на местах.

Покупателям он дает возможность быстро и безопасно оплачивать товары и услуги в интернете в удобное для себя время, а продавцам — увеличивать объем продаж и оперативно получать оплату на свой счет.

Как работает интернет-эквайринг

Продавец встраивает в свой онлайн-магазин или мобильное приложение специальную форму для оплаты и подключает ее к интернет-эквайрингу. Покупатель выбирает нужный товар или услугу, указывает в форме оплаты реквизиты банковской карты и производит оплату. Интернет-эквайер проверяет платеж, снимает деньги с карты и сразу же переводит на счет продавца. Весь процесс занимает несколько секунд.

Ravnaq-bank — быстрый и удобный эквайринг в Узбекистане

Специально для удобства предпринимателей ЧАКБ Ravnaq-bank запустил собственный интернет-эквайринг Octo.uz. Это технологичный и безопасный сервис, который поможет предпринимателям со всего Узбекистана вести электронную торговлю на своих интернет-магазинах. Они смогут принимать к оплате товаров и услуг все популярные пластиковые карты и работать с покупателями даже из-за рубежа.





6 преимуществ интернет-эквайринга для предпринимателей

Быстрое подключение. Регистрация в сервисе с учетом модерации занимает не более 30 минут. Чтобы начать принимать платежи, нужно открыть счет в Ravnaq-bank. Это можно сделать здесь же в онлайн-режиме: достаточно предоставить юридические данные о своей компании или ИП и загрузить копии документов о государственной регистрации.

Легкая интеграция. Разработано удобное API для подключения формы оплаты в любом интернет-магазине или приложении. Для наиболее популярных движков уже доступны готовые платежные модули, что облегчит подключение. Если движок сайта нестандартный, разработчики всегда помогут с подключением и настройкой.

Прием всех популярных видов карт. Платежный сервис поддерживает прием оплаты с международных карт VISA, MasterCard, МИР, а также Uzcard и первым начал предоставлять эквайринг карт Humo. А значит, можно легко принимать платежи даже от зарубежных покупателей и увеличить количество своих клиентов.

Удобный интерфейс. Следить за поступающими оплатами и управлять счетом можно в онлайн-режиме даже со смартфона. В персональном кабинете можно построить различные отчеты и получить сводку о состоянии счета.

Доступный сервис. Подключение к сервису бесплатное, никакой абонентской платы.

Безопасность. Ravnaq-bank серьезно относится к безопасности расчетов по интернет-эквайрингу, а все платежные методы соответствуют требованиям международного стандарта PCI DSS. Все платежи проходят в зашифрованном виде. Покупатели надежно защищены от кражи карточных данных, а злоумышленники не получат доступ к счету продавца.

Подключиться к системе Octo.uz и начать зарабатывать через интернет можно уже сейчас. Достаточно просто зарегистрироваться.

Также Ravnaq-bank создал удобное мобильное приложение RBK-Mobile для iOS и Android, в котором можно бесплатно открыть международную карту MasterCard Aviasales Gold с доставкой на дом и получать кэшбэк с каждой оплаты. С подробными условиями можно ознакомиться по ссылке aviasales.ravnaqbank.uz.

Получить больше информации об интернет-эквайринге можно по телефонам: (+998) 71−202−33−33, (+998) 71−202−00−69.

Сайт: ravnaqbank.uz

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