Afisha Media продолжает серию материалов про благотворительные акции своих партнеров, оказывающих социальную поддержку населению в условиях карантина.

28 марта сеть супермаркетов Makro совместно с Golden House передала в два медицинских учреждения необходимые в работе средства: перчатки, антибактериальное мыло, бумажные полотенца, влажные салфетки и туалетные принадлежности.





29 марта Makro и Golden House навестили малоимущие семьи и оказали им помощь. Они привезли продуктовые наборы из муки, гречки, подсолнечного масла и риса, а также средства личной гигиены.





6 апреля Makro передала продукты питания и средства гигиены в Центр координации спонсорской деятельности.





Кроме того, ООО Darvoza Savdo (ТМ Makro) наряду со многими компаниями перечислило средства в Общественный фонд «Узбекистон мехр-шафкат ва саломатлик» при Министерстве здравоохранения Узбекистана.