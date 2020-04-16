Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса 16 апреля рассмотрели и приняли закон о внесении изменений в Кодекс Узбекистана об административной ответственности, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Согласно закону, КоАО будет дополнен статьей 65−1, предусматривающей применение административной ответственности в отношении владельцев приусадебных участков за нерациональное использование земель.

Владельцы земель, которые не посадили на приусадебном участке саженцы овощей и другой сельхозпродукции, сначала получают предупреждение. Позже на граждан, нерационально использовавших землю, будет наложен штраф в размере от 1 до 3 базовых расчетных величин. При повторном нарушении в течении года после применения административного наказания штраф составит от 3 до 5 БРВ.

В сообщении отмечается, что депутаты, выезжая в регионы, изучили использование жителями приусадебных участков и выявили, что «многие не закончили посевные работы, а другие и вовсе не хотят ничего сажать на этих землях».

«Жители сами решают какие овощи им сажать, какой урожай планируют получить. Но, если они оставляют начатую работу не завершенной, то это скажется и на формировании продовольственного резерва», — говорится в сообщении.

По мнению депутатов, принятие документа послужит эффективному использованию приусадебных участков, повышению ответственности их владельцев, обеспечению продовольственной безопасности и занятости населения.

Задействовать все приусадебные участки для удовлетворения спроса на продовольствие и сдерживания цен ранее поручил президент. Он также дал указание мониторить их состояние при помощи дронов.