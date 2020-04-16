К 16 апреля коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили у более чем 2 миллион человек в мире, следует из данных Института Джонса Хопкинса.

Скончались 137 тысяч заболевших, выздоровели — 512 тысяч человек.

Самое большое количество случаев коронавируса зарегистрировано в США (639 тысяч), Испании (180,6 тысячи) и Италии (165,1 тысячи).

В Германии выявлено 134,7 тысячи случаев COVID-19, во Франции — 134,5 тысячи, в Великобритании — 99,4 тысячи, в Китае — 83,4 тысячи.

В Узбекистане, по данным на утро среды, коронавирус подтвержден у 1349 человек.