По состоянию на 10:00 16 апреля количество выявленных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 47 и составляет 1349. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
По состоянию на 10:00 16 апреля количество выявленных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 47 и составляет 1349. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
|В мире Статистика
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|выздоровели
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|Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США)
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