Национальная компания экспортно-импортного страхования «Узбекинвест» является одной из ведущих на страховом рынке Узбекистана. Особое внимание в своей деятельности она уделяет своевременной выплате страховых возмещений.

Так, за период с 30 марта по 3 апреля, сумма страховых выплат компании составила 630,3 млн сумов. Из них 392 млн сумов было выплачено по обязательным видам страхования и 238 млн сумов — по добровольным видам страхования.

Компания «Узбекинвест» продолжает прием заявлений от клиентов в онлайн-режиме.

Страховой полис можно оформить на сайте компании и по круглосуточному телефону колл-центра: (+998) 71−207−60−00.

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