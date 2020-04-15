Ограничения на покупку и продажу валюты в Узбекистане вводиться не будут, сообщил председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов на онлайн-брифинге в среду. Брифинг был посвящен итогам внеочередного заседания правления ЦБ по пересмотру основной ставки.

По словам главы Центробанка, девальвационные ожидания населения и предпринимателей остаются на высоком уровне из-за счет снижения денежных переводов в марте на 23% (по сравнению с февралем). За первые 10 дней апреля по сравнению с аналогичным периодом марта объем переводов снизился в три раза.





Динамика денежных переводов и валютных операций с населением. Источник: ЦБ.

«В результате предложение на валютной бирже значительно снизилось. При этом объем покупки населением валюты в обменных пунктах остался на значительном уровне. В частности, если в марте население приобретало валюту в среднем на 13,3 млн долларов в день, то со второй декады апреля эта сумма резко выросла. В частности, 10 апреля — 19,5 млн долларов, 13 апреля — 22 млн долларов», — отметил он.

Юридические лица также увеличили объемы покупок иностранной валюты. Если в марте они покупали на бирже валюту в среднем на 37,5 млн долларов в день, то с 10 апреля средний ежедневный спрос вырос на 30%: 10 апреля — 43,8 млн долларов, 13 апреля — 32 млн долларов, 14 апреля — 50,3 млн долларов.





Динамика спроса и предложения юридических лиц на валютной бирже 10, 13 и 14 апреля. Источник: ЦБ.

Среднее ежедневное предложение на бирже, которое в марте составляло 21,5 млн долларов, упало на 40% с 10 апреля. Продажи валюты на бирже 10 апреля составили 7,4 млн долларов, 13 апреля — 12,2 млн долларов, а 14 апреля — 0,6 млн долларов.

«Если поставить на весы выбывающую часть валютных средств, то есть баланс. Этот баланс оказал влияние на девальвационные ожидания и предложение», — сказал Мамаризо Нурмуратов.

Глава ЦБ сообщил, что на сегодняшний день спрос на валютной бирже составляет 62 млн долларов и 16 млн евро.





Динамика реального эффективного курса сума. Источник: ЦБ.

«Рост обменного курса до 10121 сума стал причиной возврата 80% заявок на покупку валюты. Раньше такого не наблюдалось. То есть продавалось мало валюты, а сравнительно большая часть спроса на валюту покрывалась за счет дополнительной продажи валюты Центральным банком с нарушением в определенной степени принципа нейтральности», — объяснил он.

Регулятор принял решение осуществлять валютные интервенции на основе принципа нейтральности золотовалютных резервов без влияния на фундаментальный тренд обменного курса.

Мамаризо Нурмуратов считает, что текущий обменный курс в 10121 сум свидетельствует «о его приближении к естественной точке». Он заявил, что никаких ограничений на покупку и продажу валюты вводиться не будет — курс будет формироваться на основе рыночных факторов.





Девальвация национальных валют основных торговых партнеров Узбекистана. Источник: ЦБ.

Реальный эффективный курс сума (к валютам основных торговых партнеров Узбекистана с учетом инфляции) в марте составлял 7,3%, а с апреля он снизился до -1,8%. Руководитель Центробанка сообщил, что определенная разница в реальном эффективном курсе была «закрыта».

14 апреля ЦБ снизил основную ставку с 16% до 15% с учетом пересмотра прогноза инфляции в сторону понижения на фоне замедления экономической активности в условиях снижения внешнего и внутреннего спроса.