В столичной клинике Научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний сменилась группа медицинских работников, лечивших пациентов с коронавирусом, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Министр Алишер Шадманов и другие официальные лица с почетом проводили на реабилитацию 67 сотрудников клиники. Теперь их сменила другая группа медицинских работников.

Напомним, накануне сообщалось о выписке из этой клиники 10 полностью выздоровевших пациентов, которые были отправлены на реабилитацию.