Afisha Media продолжает серию материалов про благотворительные акции своих партнеров, оказывающих социальную поддержку населению в условиях карантина.





3 апреля сеть супермаркетов korzinka.uz оказала благотворительную помощь малоимущим семьям, пенсионерам и людям с ограниченными возможностями, проживающим в районах и городах, где расположены ее супермаркеты.





В поиске получателей представителям korzinka.uz содействовали махаллинские комитеты.





Совместными силами команды korzinka.uz в кратчайшие сроки были собраны 1000 продуктовых наборов и доставлены нуждающимся семьям.



