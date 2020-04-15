Afisha Media продолжает серию материалов про благотворительные акции своих партнеров, оказывающих социальную поддержку населению в условиях карантина.
3 апреля сеть супермаркетов korzinka.uz оказала благотворительную помощь малоимущим семьям, пенсионерам и людям с ограниченными возможностями, проживающим в районах и городах, где расположены ее супермаркеты.
В поиске получателей представителям korzinka.uz содействовали махаллинские комитеты.
Совместными силами команды korzinka.uz в кратчайшие сроки были собраны 1000 продуктовых наборов и доставлены нуждающимся семьям.
Marat Qadirimbetov
Это наверное только в Ташкенте?
Sherkhan Tlepov
Чем государство больше такие частники помогают людам
Света Халилова
Пенсионерам с пенсией 500 тыс тоже будет какая-то поддержка или нет?
Utkir Utkir
Молодцы