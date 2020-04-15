3 апреля «Капиталбанк» запустил онлайн-кредитование автомобилей. Теперь оформить заявку можно на сайте, не приходя в банк. Первые заемщики уже забрали свои автомобили.





«Меньше чем за две недели нам поступило более 200 заявок. 10 человек уже заключили договоры, получили кредит и забрали машины. Еще пять заявок было одобрено буквально на днях. Наши сотрудники рассматривают десятки заявок ежедневно, чтобы все желающие смогли получить кредит как можно быстрее», — рассказал директор департамента розничного кредитования Умиджон Хасанов.





Кредит можно получить на автомобили UzAuto Motors: Lacetti, Nexia, Spark, Malibu, Tracker и Trailblazer. Кредит предоставляется на срок до 30 месяцев и под процентную ставку от 18% годовых. Все детали и варианты указаны на сайте.

В онлайн-режиме любой желающий может выбрать понравившуюся модель и предполагаемый процент первоначального взноса. Сайт автоматически рассчитает ежемесячную оплату. Далее, чтобы заемщик смог подать заявку, сайт предложит заполнить онлайн-форму. Для этого понадобится стандартный перечень документов: паспорт гражданина Узбекистана, ИНН, ИНПС.





Если заявка получит предварительное одобрение, с заемщиком свяжется представитель «Капиталбанка» и поможет пройти все дальнейшие процедуры заключения договоров и оплаты.





Ежемесячные выплаты в течение всего кредитного срока можно производить удаленно, через мобильное приложение «Капиталбанка» Apelsin на iOS и Android. Приложение предоставит заемщику детальный график погашения кредита, а также возможность бесплатного погашения по графику или досрочно.

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