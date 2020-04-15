В это непростое для бизнеса время компания «Актион МЦФЭР» хочет поддержать руководителей, бухгалтеров, HR-менеджеров и кадровиков организаций. Поэтому компания решила провести онлайн-конференции, где эксперты расскажут, как работать в условиях пандемии, в том числе на удаленке и карантине, а также, как избежать кризиса.

Во время конференции слушатели получат практические советы от экспертов о том, как работать в новых условиях, какие льготы и изменения подготовило государство и так далее.

На конференции выступят:

Сарымсакова Гульнар — доцент кафедры трудового права Ташкентского государственного юридического университета. Имеет более 30 лет практического и педагогического опыта;

доцент кафедры трудового права Ташкентского государственного юридического университета. Имеет более 30 лет практического и педагогического опыта; Агаджанова Екатерина — директор по работе с персоналом ИП Balton Trading Asia, основатель школы по управлению персоналом Smart HR, бизнес-консультант, тренер по управлению персоналом и организационному развитию;

директор по работе с персоналом ИП Balton Trading Asia, основатель школы по управлению персоналом Smart HR, бизнес-консультант, тренер по управлению персоналом и организационному развитию; Кадиров Мурад — один из ведущих эксперт-консультантов по налогообложению, член палаты налоговых консультантов;

один из ведущих эксперт-консультантов по налогообложению, член палаты налоговых консультантов; Мамасаидов Хасан — генеральный директор компании Decos. Эксперт в области управления коммерческой и производственной деятельностью на рынке Узбекистана;

генеральный директор компании Decos. Эксперт в области управления коммерческой и производственной деятельностью на рынке Узбекистана; Хасанов Козимжон — директор Artel Technical School;

директор Artel Technical School; Караханов Рустам — член совета GLG (German Lehrman Group, США) с 25-летним опытом работы в области проектного финансирования. С 2003 по 2011 годы работал финансовым директором в компании системы «Казатомпром».

Онлайн-встречи с экспертами по антикризисному менеджменту, бухгалтерии и налогообложению, HR-менеджменту и кадровому делопроизводству пройдут 17, 21 и 22 апреля.

Участие в конференциях бесплатное. Ознакомиться с программой и записаться можно на сайте.

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