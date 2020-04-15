Жасурбек Эргашевич Чориев назначен заместителем министра транспорта Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ведомства со ссылкой на постановление президента от 14 апреля.

Ранее Жасурбек Чориев работал исполняющим обязанности начальника Департамента развития воздушного транспорта Минтранса.

Родился в 1978 году, в 1997 году окончил Университет мировой экономики и дипломатии. С 1997 по 2000 год учился в Университете Колорадо в Боулдере, США. В 2003 году получил степень магистра по авиационному менеджменту в Ташкентском государственном авиационном институте.