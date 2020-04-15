Комиссию за снятие наличных средств с пенсионных банковских карт планируется снизить или отменить. Об этом в среду на онлайн-брифинге заявил председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов.
С мая выплата пенсий, пособий и заработных плат полностью переводится на карты. Такое решение принято для снижения риска распространения коронавируса. Карты должны быть оформлены без участия пенсионеров и доставлены им на дом. В комментариях к нашей новости об этом и в социальных сетях люди просят отменить или снизить комиссию за обналичивание денег.
Комиссия сейчас составляет 1%, она не взимается только при использовании пенсионных карт в банкоматах Народного банка. Глава ЦБ сообщил, что регулятор работает над снижением комиссии в банкоматах всех банков.
«Мы ведем работу в двух направлениях. Первое — это льготная комиссия. Сейчас комиссия в среднем составляет 1%, [рассматривается] ее снижение наполовину (до 0,5%). Второе — не взимать комиссию с пенсионеров в банкоматах всех банков. Этот вопрос связан с технической частью. Когда мы его решим, мы сообщим об этом», — сказал Мамаризо Нурмуратов.
В Узбекистане сегодня функционируют 5500 банкоматов, из которых 1000 принадлежит Народному банку, добавил он.
Лилия Сурис
Новые карты надо подключать к смс сообщениям. Для пенсионеров существует страх перед банкоматами (например проглатывание карт банкоматами). Хотелось бы установить банкоматы в шаговой доступности и при наличии сотрудника банка во избежание стрессовых ситуаций для пенсионеров.
bulion solst
пенсионеров итак мало и у них каждый сум на счету по этому нужно отменить комиссию
Зариф Расулов
Уважаемые кто непосредственно занимается этим вопросом. Уберите пожалуйста полностью эти проценты и создайте нормальные условия для использования этих пластиковых карт. И вы увидите как люди сами перейдут на эти пластиковые карты. Ведь это отличный банковский продукт по искоренению теневой экономики.
Aza Sad
Надо открывать данные карты со спец номером например 22618*555 и с них брать комиссию стыд и позорь для банков, там вообще смешная сумма.
Марс Марс
Почему я должна ещё и комиссию платить банку за обналичивание своих же денег-пенсии?? Зачем такая карта? Мне должно быть выгодно получать деньги на карточку!А у нас наоборот-банку выгодно, что моя пенсия была на карточке!!Т.е клиент для банка, а не банк для клиента!! Так что платите мне пенсию наличкой!!!
Джон Йссариан
Мы выдадим всем карты, чтобы они не контактировали с наличностью и уберём комиссию, чтобы вы без проблем могли получать наличность. что?
Руслана Хакимова
Пенсионерам после 65 лет нельзя выходить и как тут быть? раньше дала соседу 10000 сум и он принес на эту сумму, а сейчас отдал карточку и ее нет