14 апреля из Ташкента в Баку прибыл вновь назначенный посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

До этого назначения он работал исполнительным директором Внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов.

Бахром Ашрафханов (1969 г. р.) — выпускник Ташкентского политехнического института (1990), Ташкентского государственного экономического университета (1993) и Университета Кентукки (США, 1994).

С февраля по сентябрь 2019 года занимал пост заместителя министра финансов по социальным вопросам, а ранее (с сентября 2018 года) — и. о. председателя правления компании «Узбекнефтегаз». В 2016—2018 годах был послом Узбекистана в России.