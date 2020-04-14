Воздушная гимнастка из Узбекистана Кристина Воробьёва, которая вместе с партнером Рустэмом Османовым сорвалась с десятиметровой высоты во время выступления в Королевском театре Карре в Амстердаме, сможет передвигаться на костылях уже в конце апреля, сообщило ИА «Дунё» со ссылкой на издание Hart van Nederland.

«Процесс восстановления был очень интенсивным. Когда Кристина поступила в больницу она могла только пошевелить стопами», — сказал ее физиотерапевт Мирей Понт.

Врач предположил, что гимнастка пока сможет передвигаться на костылях, а для полного восстановления ей понадобиться еще примерно два года.

Падение спортсменов произошло в тот момент, когда Рустэм Османов держал партнершу одной рукой и ослабил другую. Очевидец трагедии сообщил, что пара упала практически одновременно: Кристина Воробьёва упала на спину и оставалась неподвижной, Рустэм Османов мог двигаться.

После госпитализации Кристина Воробьёва перенесла двойную операцию. Рустэм Османов находился в другом госпитале, но с ним, по словам Кристины Воробьёвой, «все в порядке».

По данным Министерства иностранных дел, дипломатическое представительство в тот же день установило и поддерживало контакты с официальными органами и полицией Нидерландов для оказания необходимой помощи пострадавшим соотечественникам.

Кристина Воробьёва и Рустэм Османов в дуэте Sky Angels завоевали множество призов, включая высшую награду индустрии «Золотой клоун» фестиваля в Монте-Карло, называемую цирковым «Оскаром», и выступали в шоу Cirque du Soleil. Это единственные в Узбекистане воздушные гимнасты, которые выполняют вис на зубах.