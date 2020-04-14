Выздоровели еще 10 пациентов с коронавирусной инфекцией. Это первые излеченные от COVID-19 пациенты клиники Научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний в Ташкенте, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Министр здравоохранения Алишер Шадманов и другие официальные лица проводили их в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

Среди выздоровевших 3 мужчин и 7 женщин. Из них 6 из столицы, 3 — из Ташкентской области и 1 — из Самаркандской области.

Двое пациентов 28 марта прибыли в Ташкент из Турции чартерным рейсом. Остальные восемь были в контакте с больными с коронавирусом и заразились. Самому старшему из них 62 года, а младшему 5 лет.

Таким образом, на сегодня в Узбекистане от коронавирусной инфекции излечились 99 человек.