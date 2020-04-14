Коронавирус потряс весь мир, став ключевой темой всех новостных лент. Вирусная инфекция нависла угрозой №1 не только над здоровьем людей, но и над деятельностью хозяйственных субъектов практически всех отраслей экономики в большинстве стран мира.

Принимая во внимание меры, предпринимаемые правительством Узбекистана для предотвращения массового распространения опасного вируса, с 24 марта компания «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» обеспечила перевод своего персонала административного офиса в Ташкенте на режим дистанционной работы. Компания предоставила сотрудникам все возможности для полноценной работы на дому с удаленным доступом к информационным ресурсам и системам с мобильных устройств и компьютеров. При этом условия оплаты труда остались неизменными — заработная плата выплачивается в полном размере.

Для обеспечения работы и взаимодействия служб компании применяются современные цифровые технологии. Все сотрудники обеспечены возможностью оперативного оповещения и взаимодействия, включая групповые чаты, аудио- и видеозвонки через Microsoft Teams. Выполняется постоянная IT-поддержка пользователей, работающих в режиме удаленной работы.





Кроме того, в «ЛУКОЙЛ Узбекистан» создан антикризисный штаб по обеспечению бесперебойной работы на фоне эпидемии, принят целый комплекс мер для безопасности сотрудников офиса и изолированной работы вахтовых работников производственных объектов. В головном офисе созданы штабы второго уровня по различным направлениям деятельности, члены которого постоянно находятся на своих рабочих местах для поддержки текущей деятельности компании. Сотрудникам штаба предоставлены средства защиты, ежедневно по утрам измеряется температура тела, для передвижения по городу на работу обеспечен служебный транспорт.

За здоровьем сотрудников производственных объектов в Кашкадарьинской и Бухарской областях, находящихся на вахте, установлено круглосуточное медицинское наблюдение. Врачами медицинских пунктов на производственных объектах производятся ежедневные замеры температуры тела работникам. Все производственные объекты обеспечены медицинскими масками и термометрами. Местные вахтовые работники переведены на временный график рабочего времени, предусматривающий увеличение сроков вахты. При этом все диспетчерские службы продолжают работу в штатном режиме на местах.

Несмотря на введение ограничений по передвижению автомобилей в Ташкенте, компанией обеспечена бесперебойная работа АЗС «ЛУКОЙЛ».





«ЛУКОЙЛ» не остается в стороне и от помощи населению в общей борьбе с распространением COVID-19. Так, на счет благотворительного фонда «Узбекистон мехр-шавкат ва саломатлик» были перечислены средства для оказания финансовой помощи правительству Узбекистана в период борьбы с коронавирусом.

Кроме того, в рамках благотворительной помощи «ЛУКОЙЛ» финансовую поддержку получили малообеспеченные жители Алатского района, Бухарское общество слепых, Общество слепых Юнусабадского района Ташкента, Центр незрячей молодежи, а также благотворительный фонд «Зие Нури».

Кашкадарьинскому филиалу фонда «Соглом авлод учун» также были выделены денежные средства на приобретение средств защиты, медикаментов и дезинфекторов для социально уязвимых слоев населения в отдаленных районах области.

Компания верит, что сознательный подход каждого человека к соблюдению введенных в республике карантинных мер будет способствовать скорейшему преодолению угрозы распространения опасной вирусной инфекции и долгожданному возврату к привычному укладу жизни общества.

На правах рекламы.