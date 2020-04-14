Предприятия Узбекистана экспортируют свою продукцию более чем в 140 стран мира, обеспечивая приток валюты в экономику республики. Однако, как и все, экспортеры сегодня сталкиваются с огромным объемом сложностей и ростом издержек.

Чтобы поддержать экспортеров и смягчить негативные последствия от коронавирусной пандемии, «Капиталбанк» обнулил комиссию по сделкам, связанным с покупкой у экспортеров иностранной валюты, которая ранее составляла 0,1% от суммы проданной валюты банку. И, кроме того, ввел кэшбэк в размере до 30 сумов за 1 доллар США — в зависимости объема продажи. То есть сегодня экспортеры вместо того, чтобы платить банку комиссию от своих экспортных доходов, наоборот, получают от банка деньги. Причем до трех раз больше, чем раньше платили банку.

«Мы уже много лет занимаемся экспортом логистических услуг в области перевозок. На фоне пандемии мы, как и все, испытываем массу проблем и ищем способы минимизировать финансовые потери. Мы всегда платили банкам комиссию 0,1% от суммы, проданной банку валюты. И если раньше мы работали с несколькими банками, то теперь все экспортные контракты переводим на „Капиталбанк“. Потому что их обслуживание стало не просто бесплатным для нас, — а мы даже получаем от „Капиталбанка“ дополнительный кэшбэк на каждый привлеченный из-за рубежа доллар. И для нас, и для любых экспортеров это, конечно же, выгодно», — говорит Хумоюн Ташматов, директор OOO Sardar-Tashkent.

Вслед за физическими лицами, теперь и организации могут стать клиентами «Капиталбанка» без визита в банк. Подробную информацию можно получить в специализированном контакт-центре для юридических лиц по телефону: (+998) 78−148−40−08.

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