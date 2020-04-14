Когда весь мир сплотился против общей проблемы, а доброта, взаимовыручка и искренняя поддержка ближнего стали еще более значимыми в обществе, никто не способен оставаться в стороне.
Afisha Media решила поддержать в благородном деле своих партнеров, оказывающих социальную поддержку населению в условиях карантина, и рассказать об их гуманитарной активности в серии материалов.
В связи с пандемией коронавируса в Ташкенте приняты карантинные меры. На улицах столицы организован 61 стационарный пост дорожно-патрульной службы для контроля над соблюдением режима самоизоляции.
24 часа в сутки на постах несут службу сотрудники ГУВД Ташкента совместно с военнослужащими Национальной гвардии и Министерства обороны Узбекистана.
В рамках своей социальной ответственности сеть дискаунтеров Havas решила выразить благодарность всем сотрудникам правоохранительных органов и силовых структур, которые ежедневно обеспечивают безопасность жителей на карантинных постах Ташкента, и вручила им продуктовые наборы со своих полок.
В Havas верят, что объединяя усилия, можно быстрее преодолеть все трудности и остановить распространение коронавируса.