Когда весь мир сплотился против общей проблемы, а доброта, взаимовыручка и искренняя поддержка ближнего стали еще более значимыми в обществе, никто не способен оставаться в стороне.

Afisha Media решила поддержать в благородном деле своих партнеров, оказывающих социальную поддержку населению в условиях карантина, и рассказать об их гуманитарной активности в серии материалов.

В связи с пандемией коронавируса в Ташкенте приняты карантинные меры. На улицах столицы организован 61 стационарный пост дорожно-патрульной службы для контроля над соблюдением режима самоизоляции.





24 часа в сутки на постах несут службу сотрудники ГУВД Ташкента совместно с военнослужащими Национальной гвардии и Министерства обороны Узбекистана.





В рамках своей социальной ответственности сеть дискаунтеров Havas решила выразить благодарность всем сотрудникам правоохранительных органов и силовых структур, которые ежедневно обеспечивают безопасность жителей на карантинных постах Ташкента, и вручила им продуктовые наборы со своих полок.





В Havas верят, что объединяя усилия, можно быстрее преодолеть все трудности и остановить распространение коронавируса.