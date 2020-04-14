Назначены заместители командующего Национальной гвардией Узбекистана, сообщила пресс-служба силового ведомства.

Бекмурод Абдуллаев.

Полковник Бекмурод Тожимирзаевич Абдуллаев назначен на должность первого заместителя по обеспечению общественной безопасности командующего Нацгвардией. С ноября 2019 года он работал начальником Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка Министерства внутренних дел.

Полковник Мамиржон Жомолдинович Ганиев стал заместителем командующего Нагвардией — начальником Главного управления охраны. По информации на февраль 2019 года, прежде он работал заведующим сектором аппарата Совета безопасности при президенте.

Полковник Сарвар Дехканбаевич Мамаюсупов занял пост заместителя по воспитательной и идеологической работе командующего Нацгвардией. Ранее работал в системе Министерства обороны, офицер органов воспитательной работы.

Напомним, в марте командующим Нацгвардией был назначен генерал-майор Рустам Мирзаевич Джураев, который прежде в течение двух лет возглавлял Главное управление внутренних дел Ташкента.