Компания «Узбекнефтегаз» с 14 апреля снизила стоимость дизельного топлива с 7300 до 5600 сумов за литр. За последние три месяца цена местного дизеля подешевела почти на 2000 сумов, сообщила пресс-служба компании.

Кроме того, «Узбекнефтегаз» за свой счет создал запас дизельного топлива для фермеров, дехканских хозяйств и землевладельцев для проведения агротехнических работ, следует из сообщения.

Биржевая цена дизеля, произведенного предприятиями «Узбекнефтегаза» в январе-феврале 2020 года оставалась на уровне 7500 сумов (в среднем 7300 сумов в 2019 году).

В марте цена на биржах была снижена до 7089 сумов, но на заправках продавалась по 7300 сумов.

«Во время пандемии коронавируса в нашей стране, в результате предотвращения экономического кризиса, а также падения мировых цен на нефть, сырье было импортировано по низким ценам, что значительно снизило стоимость», — отмечает компания.

30 марта Бухарский нефтеперерабатывающий завод впервые начал производство дизельного топлива марок Евро-4 и Евро-5.