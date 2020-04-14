На территории Тудакульского водохранилища в Бухарской области создается летняя экотуристическая пляжная зона площадью 15 га, сообщила пресс-служба Государственного комитета по развитию туризма Узбекистана.

Туристический объект будет включать пляж, бассейн, аквапарк, мини-Диснейленд, отель на 50 мест, зоны отдыха, ресторан, летнюю террасу, SPA-салон, игровую площадку на природе, оздоровительный и спортивный центры, автостоянку и специальный водный транспорт.





Для туристов будут организовывать развлекательные программы — концерты и шоу под открытым небом.

На территории туристической зоны планируется посадить 7000 декоративных деревьев, из которых уже сейчас посажено 3000, а вдоль пляжа проложены естественные газоны.

Общая стоимость проекта — 3 млн долларов, его реализация обеспечит создание 150 новых рабочих мест.