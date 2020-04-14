На территории Тудакульского водохранилища в Бухарской области создается летняя экотуристическая пляжная зона площадью 15 га, сообщила пресс-служба Государственного комитета по развитию туризма Узбекистана.
Туристический объект будет включать пляж, бассейн, аквапарк, мини-Диснейленд, отель на 50 мест, зоны отдыха, ресторан, летнюю террасу, SPA-салон, игровую площадку на природе, оздоровительный и спортивный центры, автостоянку и специальный водный транспорт.
Для туристов будут организовывать развлекательные программы — концерты и шоу под открытым небом.
На территории туристической зоны планируется посадить 7000 декоративных деревьев, из которых уже сейчас посажено 3000, а вдоль пляжа проложены естественные газоны.
Общая стоимость проекта — 3 млн долларов, его реализация обеспечит создание 150 новых рабочих мест.
Elex Prime
Очень нужный проект, учитывая нынешнюю обстановку.
Абрик
Сколько ненужных строений для реального отдыха, никогда такое не окупится. На данный момент в Тудакуле необходимо облагородить пляж, провести водопровод, сделать туалеты и душевые. Для отдыха граждан нужны зонты и достойные пункты раздачи и приготовления пищи. Местное население заполонит это место и всё быстро окупится. Хотя если деньги частные стройте всё что хотите.
Зоирбек Парпиев
Тудакуль расположен в Кызылтепинском районе Навоийской области.