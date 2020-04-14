По состоянию на 10:00 14 апреля количество выявленных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось на 56 и составило 1054, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным главного государственного санитарного инспектора Нурмата Атабекова, в клинике НИИ вирусологии лечится 101 пациент, у 27 наблюдается пневмония, состояние 4 тяжелое, 2 — относительно тяжелое.

В клинике НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний проходит лечение также 101 пациент, состояние 4 тяжелое.

Число выздоровевших от коронавируса на данный момент составляет 85 человек. Четыре человека скончались.