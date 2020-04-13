В понедельник, 13 апреля, практически вся территория Узбекистана будет находиться под влиянием относительно теплой, но очень влажной воздушной массы. Дожди продолжатся по большей части территории страны, сообщила пресс-служба «Узгидромета».

14 апреля дожди сохранятся местами, по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областям осадков не ожидается.

В среду, 15 апреля, дожди пройдут по областям Ферганской долины. Небольшой дождь также возможен местами по Самаркандской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областям.

В отдельных районах страны в эти дни возможно усиление ветра до 15−20 м/с, дневная температура будет в пределах +13…+18 градусов.

Погода без осадков установится в стране во второй половине недели. Температура воздуха повысится и в дневные часы составит +19…+24 градусов, что характерно для середины апреля, отметили синоптики.