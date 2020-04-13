Когда весь мир сплотился против общей проблемы, а доброта, взаимовыручка и искренняя поддержка ближнего стали еще более значимыми в обществе, никто не способен оставаться в стороне.

Afisha Media решила поддержать в благородном деле своих партнеров, оказывающих социальную поддержку населению в условиях карантина, и рассказать об их гуманитарной активности в серии материалов.

6 апреля Podium Italia совместно с командой Makro подготовила и передала гуманитарную помощь в виде продуктов питания и средств гигиены уязвимым категориям населения, оказавшимся в сложной ситуации в связи с введением режима самоизоляции.





Продуктовые наборы, в которые входят по 2 кг муки, 1 кг риса, 700 г макарон, 2 кг сахара, 1 кг гречки, 1 кг соли, чай, масло и другие продукты первой необходимости, а также антисептики, мыло и порошки были переданы в Центр по координации спонсорской деятельности.





Все наборы будут распределены среди людей с инвалидностью, малоимущих семей, многодетных матерей-одиночек.