В Кашкадарьинской области два пациента с коронавирусной инфекцией полностью выздоровели и направлены на реабилитацию, сообщило Министерство здравоохранения.
По данным Минздрава, 8-летний и 56-летний пациенты из Чиракчинского района проходили лечение в областной инфекционной больнице.
Общее число выздоровевших в стране достигло 68.
Rust En
Я вот вообще не понимаю смысл этих “постановочных фотографий“. ну вылечились, ну дай бог им здоровья. Давайте тогда всех “выписывшихся“ фоткать, разве короновирус страшнее обычного орви? Или страшнее онкологии, спида, и др заболеваний? Когда моего сына выписывали, никто не выходил для общего фото. И тем более этот знаменательный момент для меня не публиковали в газета. уз
Достаточно написать “общее число выздоровевших в стране достигло 68“
Или еще лучше, во время эпидемии в ДТП погибло больше людей чем от короновируса, с учётом того что людям запретили использовать транспорт