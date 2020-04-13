В Кашкадарьинской области два пациента с коронавирусной инфекцией полностью выздоровели и направлены на реабилитацию, сообщило Министерство здравоохранения.

По данным Минздрава, 8-летний и 56-летний пациенты из Чиракчинского района проходили лечение в областной инфекционной больнице.

Общее число выздоровевших в стране достигло 68.