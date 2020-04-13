Внезапная вспышка COVID-19 в начале 2020 года поставила на паузу быстрый и устойчивый прогресс Китая в социально-экономическом развитии. Вирус также сильно повлиял на сферу образования в связи с закрытием учебных учреждений, но обучение при этом не было приостановлено.

При таких непривычных обстоятельствах внедрение масштабного онлайн-обучения для сотен миллионов студентов по всей стране было беспрецедентной задачей. Люди стали свидетелями одного из крупнейших в мире проектов — модернизации информационной инфраструктуры Китая, включающей в себя подготовку учителей и студентов. Этот проект стал одним из крупнейших испытаний онлайн-образования во всем мире.

Тестирование возможностей

Переход на дистанционное обучение повлиял на всех — от органов управления образованием, школ и университетов до преподавателей, студентов и их родителей. В новом учебном семестре прямая трансляция заменила учебные классы как привычную площадку для обучения. Доски были заменены экранами, а учителя, отложив мел в сторону, стали носителями знаний в гаджетах своих студентов. Преобразование оффлайн-школ в онлайн-обучение привело к появлению новых образовательных сценариев, которые, в свою очередь, создают огромные трудности.





Насколько в таких условиях может быть гарантировано взаимодействие между учителем и учеником? Природа онлайн-обучения говорит о том, что преподаватель и ученик физически находятся на дальнем друг от друга расстоянии и должны взаимодействовать через интернет. Такие проблемы, как помехи в звуке, размытость или нечеткость картинки, а также отставание аудио от видео могут отнять у учащихся время и создать помеху для обучения. Мониторинг успеваемости ученика в режиме реального времени — невозможная задача для учителей, которая в дальнейшем может легко привести к неправильной оценке методов и результатов обучения. Хороший опыт в онлайн-классе требует наличие четкого и непрерывного видео- и аудиосообщения, а также беспрепятственной коммуникации. Также требуется поддержка мультитерминального доступа, который позволяет учителям проводить целевое обучение. Однако без сильного технического решения трудно соответствовать этим требованиям.

Пандемия ускоряет развитие

Департамент образования провинции Гуандун запустил платформу дистанционного обучения, которая сочетает в себе высококачественные онлайн-курсы от экспериментальной средней школы Гуандуна и дочерней средней школы Южно-Китайского педагогического университета. Созданное на платформе Talkweb, поддерживаемое облачными сервисами Huawei Cloud и соответствующее общей стратегии цифровой трансформации Министерства образования, решение доступно по всей стране.

Преподаватели и студенты используют интерактивную платформу учебного центра для взаимодействия в режиме реального времени с помощью текстовых, аудио- и видеосообщений, чтобы задавать вопросы и отвечать на них в режиме онлайн. Это улучшает участие учащихся и позволяет учителям понять, как ученики усваивают информацию.

Уроки в прямом эфире автоматически записываются и доступны для просмотра студентами после занятий. Преподаватели также могут использовать интерактивную ручку для выделения основных моментов прямо во время урока. Студент может виртуально поднять руку, чтобы ответить на вопрос в области комментариев, или чтобы взаимодействовать с преподавателем в режиме онлайн. Эти функции имеют большое значение для воссоздания сценариев обучения, наблюдаемых в привычных классах.





Платформа обеспечивает пять режимов обучения в классе в зависимости от потребностей. После окончания урока в режиме реального времени система автоматически выполняет полный спектр анализа данных по таким измерениям, как количество онлайн-зрителей, взаимодействий и продолжительность присутствия онлайн, чтобы обеспечить поддержку данных для последующих прямых трансляций.

Администраторы и преподаватели учебных заведений могут использовать функцию удаленного офиса на платформе Huawei Cloud WeLink для проведения онлайн-собраний, онлайн-обучения и синхронизации информации между учителем и учеником до начала занятий. WeLink позволяет студентам проверять ежедневные уведомления о сообщениях и обеспечивает небольшие видеосвязи онлайн.

Решение для онлайн-обучения Huawei Cloud предоставляет полный набор решений для онлайн-уроков, включая платформу, прямое вещание, услуги по запросу, взаимодействие и контент. Помимо офлайн-работы в классе поддерживается доступ к подключенным устройствам в любое время и в любом месте.

Компания Huawei считает, что каждый человек имеет право на образование и равные возможности, которые оно дает. Например, в Узбекистане предоставление каждой школе доступа в интернет может открыть глобальные учебные ресурсы отдаленным районам и обеспечить более широкие возможности для детей по всей стране.

Сетевое, персонализированное и непрерывное обучение — это ключевые черты современного образования, а зарождающиеся технологии поддерживают цифровую трансформацию сектора в интеллектуальную область, основанную на данных. Технологии Huawei могут позволить обеспечить равный доступ к образовательным ресурсам и получению высококачественных результатов в рамках инициативы компании Education4ALL («Образование для всех»).

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