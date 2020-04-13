Сотрудник отдела внутренних дел №4 УКД ОВД Намангана, распространивший информацию о том, что работник банка, якобы инфицированный коронавирусом, раздавал пенсии людям, освобожден от должности, сообщила пресс-служба МВД Узбекистана.

12 апреля в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой сотрудник ОВД в защитном медицинском костюме на фоне коллег заявляет, что банковский работник с коронавирусом раздал пенсию в 15 махаллях, и обозвал его нецензурными словами.

Как отмечает МВД, 11 апреля по результатам анализов стало известно, что у сотрудника Наманганского городского отделения Народного банка может быть коронавирус. Учитывая, что он 1−11 апреля раздавал пенсию в шести махаллях, УКД ОВД создало шесть групп, чтобы взять под карантинный контроль дома получателей пенсий и провести среди жителей разъяснение для предотвращения распространения коронавируса.

Сотрудник ОВД отправил видеозапись однокласснику через Telegram. Тот отправил ролик другому знакомому, и далее запись распространилась в интернете.

«Я немного дал волю своему языку, отправил, чтобы одноклассники и близкие были осторожны. Я не намеревался таким образом оскорблять сотрудника банка», — сказал сотрудник. Он призвал коллег не допускать таких случаев и попросил прощения.

Сотрудник был освобожден от должности за грубое нарушение служебной дисциплины и ущерб репутации сотрудников органов внутренних дел, говорится в сообщении МВД.

В понедельник Центральный банк сообщил, что пенсии и зарплаты теперь будут выплачиваться полностью в безналичной форме. Пенсионеры начнут получать карты с мая. По желанию пенсионеров деньги будут обналичиваться. Решение принято для борьбы с распространением коронавируса.