Республиканский научно-практический центр народной медицины создается в Узбекистане с 1 мая, следует из постановления президента от 10 апреля.

«Важное место в обеспечении здоровья населения, оказании медико-санитарной помощи, профилактике и лечении различных заболеваний, особенно хронических, занимает народная медицина, качество, безопасность и эффективность которой подтверждены на практике», — отмечается в документе.

Региональные центры развития народной медицины, согласно постановлению, откроются в медицинских вузах и техникумах общественного здоровья имени Абу Али ибн Сино.

В числе задач центра — оказание медицинских услуг с использованием методов народной медицины, развитие ее основных направлений (фитотерапия, акупунктура, аюрведа, гомеопатия, йога, моксотерапия, натуропатия, остеопатия, термальная медицина, хиропрактика, цигун и другие), организация выращивания и заготовки растений и сырья нерастительного вида, применяемых в народной медицине.

Обучение в региональных центрах будет проводиться на платной основе по учебным планам и программам, утвержденным Министерством здравоохранения и разработанным Республиканским центром, Ташкентской медицинской академией, Ассоциацией народной медицины Узбекистана и Академией «Табобат».

Выпускникам центров будет выдаваться сертификат о повышении квалификации по народной медицине. Лица без медицинского образования, успешно окончившие курсы в центрах, смогут получить удостоверение, дающее право на работу по выбранному направлению народной медицины.

На землях сельскохозяйственного назначения, находящихся на балансе медвузов и техникумов, будут создаваться мини-плантации площадью до 1 га для выращивания и заготовки лекарственных растений и проведения научных исследований в области народной медицины.

Кроме того, с 1 мая в государственных и негосударственных медицинских организациях будут открыты кабинеты народной медицины.

Другим постановлением президента от 10 апреля предусмотрено создание с мая кластеров для культурного выращивания дикорастущих лекарственных растений. Во второй половине года в общественных местах, аэропортах, вокзалах, школах и вузах должны открыться фитобары.