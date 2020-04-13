13 апреля страховой компании Asia Insurance исполняется 15 лет. День рождения компании — это отличная возможность подвести итоги, оценить результаты совместной работы команды, а также поставить новые цели, положить начало другим проектам.

За это время многое поменялось не только в страховании, но и в стране. Не поменялось только одно — стремление предоставлять качественные страховые услуги. Все это время стратегия компании была направлена на расширение горизонтов, привлечение новых клиентов и партнеров, а также активную работу с постоянными клиентами. И, конечно же, на изучение интересов и требований потребителей страхового рынка.

В Asia Insurance доступно страхование для любой жизненной ситуации. Это возможность обезопасить от различных рисков имущество, транспортное средство, свое здоровье и здоровье своей семьи, отправляясь в путешествие, а также при внезапном несчастном случае.

Юридическим лицам также предлагается полный набор застрахованных рисков: страхование здания, производства, основных средств, здоровья работников, автопарка предприятия, в том числе судов, грузов, поручительств и рисков прекращения предпринимательской деятельности. Для нужд каждого предприятия предлагаются наиболее подходящие страховые решения.





Компания зарекомендовала себя на рынке страховых услуг как устойчивый, стабильный страховщик, а также надежный партнер для своих клиентов.

На сегодняшний день руководством компании выделено несколько приоритетных направлений: расширение региональной сети, линейки продуктов для физических лиц, усовершенствование технической базы и внедрение инноваций в работу компании. С момента своего создания компания активно участвует в формировании страхового рынка в стране и систематически расширяет масштаб своей деятельности.

Компания имеет одну из наиболее разветвленных сетей региональных подразделений. Несмотря на это, в целях более широкого охвата страховыми услугами населения и организаций страны, компания уделяет особое внимание дальнейшему расширению своего географического присутствия. На сегодняшний день в компании работают более 230 квалифицированных специалистов. Головной офис компании расположен в Ташкенте, а центры страховых услуг, отделения и филиалы оказывают услуги по всей республике.





Специалисты компании постоянно работают над созданием новых программ и страховых продуктов для физических лиц. В прошлом году был подписан договор сотрудничества с международной компанией Remed Assistance, предоставляющей ассистанс-услуги по всему миру. Были разработаны программы страхования для выезжающих за рубеж.

Компания участвует в кластерной форме организации хлопково-текстильного производства по части страхования от неурожая. В 2019 году Asia Insurance заключила договоры в рамках деятельности хлопково-текстильных кластеров группы компаний Uztex.

Компания продолжает совместную работу с банками по страхованию имущества физических лиц. Разрабатываются новые инновационные страховые продукты, которые, интегрируя в банковскую сферу и адаптируясь под требования банка и лизингодателей, помогут спланировать расходы по страхованию.

Своевременное и полное выполнение перед своими клиентами принятых обязательств по заключенным договорам страхования было и остается одной из наиболее приоритетных задач компании. Специалисты уделяют особое внимание улучшению качества претензионной работы.

Даже в этот непростой период, когда весь мир охвачен пандемией COVID-19, компания продолжает дистанционно работать и оказывать услуги по страхованию через свой сайт, социальные сети и по телефону. Компания продолжает своевременно и в полном объеме рассматривать и урегулировать страховые случаи, делать выплаты. Только за период карантина компанией было выплачено более 500 млн сумов страховых выплат.





По итогам мониторинга деятельности страховой компании Asia Insurancе за 2019 год рейтинговым агентством Узбекистана Ahbor-Reyting был присвоен рейтинг платежеспособности по национальной шкале на уровне uzA++ со стабильным прогнозом. Это — наиболее высокий рейтинг платежеспособности страховой компании.

Но главной ценностью Asia Insurance были и остаются друзья, партнеры и клиенты по всей республике и за ее пределами.

Коллектив компании выражает благодарность всем клиентам компании за доверие и мотивацию к развитию. Именно благодаря клиентам компания развивается и совершенствуется. Также компания благодарит партнеров компании за совместную работу, доверие, четкие цели и достижения.

От имени руководящих лиц компания выражает благодарность всем сотрудникам за их профессионализм, преданность, творческий энтузиазм и любовь к работе.

На правах рекламы.