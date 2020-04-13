По состоянию на 18:00 13 апреля число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане увеличилось на 38 и составляет 934, сообщило Министерство здравоохранения.
На данный момент известно о 85 выздоровевших. Четверо скончались.
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
По состоянию на 18:00 13 апреля число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане увеличилось на 38 и составляет 934, сообщило Министерство здравоохранения.
На данный момент известно о 85 выздоровевших. Четверо скончались.
|В мире Статистика
|934
|85
|4
|1 846 679
|421 722
|114 091
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США)
Сегодня, 19:09
Сегодня, 19:00
Сегодня, 16:15
Сегодня, 15:41
Сегодня, 15:05
Сегодня, 13:19