По состоянию на 10:00 13 апреля число подтвержденных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 31 и составило 896, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно данным, озвученным главным государственным санитарным инспектором Нурматом Атабековым, в Ташкенте на лечении находится 201 пациент с коронавирусом.

В клинике НИИ вирусологии лечатся 97 человек, у 30 из них наблюдается пневмония, состояние 6 пациентов тяжелое, 1 — относительно тяжелое.

В клинике НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний лечатся 104 человека, состояние 5 тяжелое.

К сегодняшнему дню 66 человек, у которых был диагностирован коронавирус, выздоровели, 4 человека скончались.

На данный момент более 80 тысяч человек находятся на стационарном и домашнем карантине. Продолжается тестирование взятых у них анализов, сообщил Нурмат Атабеков.

Он призвал жителей оставаться дома, при крайней необходимости выйти на улицу — соблюдать дистанцию с другими людьми. «Запоминайте всех, с кем вы общались, ведите учет таких людей, как рекомендовала Генеральная прокуратура, так вы поможете эпидемиологам определить возможную стадию заболевания и отследить его распространение», — отметил главный государственный санитарный инспектор.

На данный момент известно о 66 случаях выздоровления и 4 случаях смерти от осложнений, связанных с коронавирусом.