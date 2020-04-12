Еще 19 человек вылечены от коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана. Общее число выздоровевших достигло 61 человек.

Министр здравоохранения Алишер Шадманов и другие официальные лица проводили бывших пациентов в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

Минздрав отмечает, что при лечении используются рекомендации Всемирной организации здравоохранения и экспертов Германии, Южной Кореи, Китая и Японии. Организуются телеконференции с ведущими специалистами в области пульмонологии, кардиологии, терапии и эндокринологии.

В воскресенье группа сотрудников клиники Научно-исследовательского института вирусологии в Ташкенте, работавшая две недели, отправилась на отдых и реабилитацию, ее сменила очередная группа медицинских работников.