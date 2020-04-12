Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило о четвертом пациенте, скончавшемся от осложнений, связанных с коронавирусом. Это 59-летняя жительница Язъяванского района Ферганской области Н., в марте совершившая паломничество умра в Саудовскую Аравию.

Она была госпитализирована 25 марта, после подтверждения коронавируса, в областную инфекционную больницу. 31 марта пациентка была подключена к аппарату искусственного дыхания.

Болезнь протекала тяжело, учитывая наличие у пациентки хронической обструктивной болезни легких, гипертонии третьей стадии и артериальной гипертензии третьей степени. Все последние 12 дней она оставалась подключенной к искусственной вентиляции легких.

Врачи регулярно поддерживали связь и получали рекомендации доктора медицинских наук, профессора А. Хаджибаева, главного пульмонолога Минздрава, профессора И. Ливерко, ведущих реаниматологов Д. Собирова и Х. Сатторова. Проводились антивирусная, антибактериальная, инфузионная, муколитическая, симптоматическая и респираторная терапии в соответствии с установленными стандартами.

Вечером 11 апреля состояние пациентки начало резко ухудшаться. Несмотря на экстренную реанимационную помощь, у женщины была диагностирована биологическая смерть в результате острого респираторного дистресс-синдрома, острой дыхательной недостаточности и сердечно-легочной недостаточности.