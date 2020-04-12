12 апреля примерно в 7:00 в одном из жилых двухэтажных домов Каттакургана (Самаркандская область) произошел взрыв газа, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

В результате частичного обрушения здания погибли три человека, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

Фото: Пресс-служба МЧС.

По предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки газа в квартире, расположенной на первом этаже двухэтажки.

На месте происшествия работают спасатели УЧС Самарканда и представители других структур.