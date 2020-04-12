По состоянию на 10:00 12 апреля число подтвержденных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 796, сообщило Министерство здравоохранения.

Как отметил главный государственный санитарный инспектор страны Нурмат Атабеков, в Ташкенте на лечении находятся 216 пациентов с коронавирусом.

В клинике НИИ вирусологии лечатся 112 человек, у 29 из них наблюдается пневмония, состояние 8 пациентов тяжелое.

В клинике НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний лечение получают 104 пациента, состояние 4 тяжелое.

Ранее сообщалось о 42 случаях выздоровления и 4 случаях смерти от осложнений, связанных с коронавирусом.

Нурмат Атабеков сообщил, что ежедневно фиксируется порядка 3000 случаев нарушения условий карантина. Это 3000 случаев риска передачи инфекции, сказал он.