На 15:30 12 апреля число подтвержденных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 833. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Всего за воскресенье сообщено о 66 новых случаях инфицирования. В субботу сообщалось о 98 новых случаях.
Тамара Аристархова
Прирост за день идёт за сто. Мда.. Хотя и ожидаемо. Хочется скорей благодарить тот день, когда будет выявлен последний пациент коронавирусом.
Леша Максимович
Дайте ответ откуда берутся все эти больные, почему их так много?
Иff Купидоноff
Один и тот же вопрос. Откуда больные?! Из накопителей или же “с улицы“? Это важно знать. Ведь если больные идут из накопителей, то это говорит о локализации больных. А если с внешнего мира, то это значит, что карантин продлят и это плохо.