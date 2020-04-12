На 15:30 12 апреля число подтвержденных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 833. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего за воскресенье сообщено о 66 новых случаях инфицирования. В субботу сообщалось о 98 новых случаях.