Заместитель премьер-министра Узбекистана, председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов рассказал о новых проектах в сфере туризма и спорта в условиях пандемии коронавируса.

«Не сидеть сложа руки»

Азиз Абдухакимов считает, что несмотря на действующий режим обязательной самоизоляции, надо использовать время эффективно и воспользоваться новыми методами, а «не сидеть сложа руки».

По его словам, Госкомтуризма работает над развитием онлайн-туризма, поддержкой предпринимателей и стартаперов, а Министерство физической культуры и спорта уже начало работу по активному развитию дистанционного спорта и пропаганде здорового образа жизни.

В сотрудничестве с Ассоциацией частных туристических организаций (АЧТО), Ассоциацией поваров и Гастрономической ассоциацией организуются бесплатные онлайн-курсы и вебинары для повышения квалификации персонала и специалистов.

Кроме того, Госкомтуризма совместно с АЧТО и Национальным пиар-центром разрабатывают стратегию продвижения национального продукта за рубежом. После окончания карантинного периода планируется организовать road-show в странах Европы и СНГ.

Онлайн-туризм

В ближайшее время планируется запуск сайта online-tourism.uz, который позволит совершать виртуальные туристические поездки по Узбекистану.

«Это будет первая платформа, предлагающая виртуальные путешествия по нашей стране. В нынешний сложный период важно усилить продвижение туризма в Узбекистане. Это позволит туристам планировать свои поездки заранее, не выходя из дома», — сказал Азиз Абдухакимов.

Согласно концепции, сайт будет работать по трем направлениям: для туристов, представителей сферы туризма и стартапов.

«Уже начато сотрудничество с музеями и другими туристическими объектами для запуска виртуальных туров. Пользуясь возможностью, мы хотели бы привлечь к сотрудничеству наших талантливых специалистов, работающих в этой области, и вместе организовать онлайн-туры. В то же время мы призываем владельцев кафе, ресторанов и других туристических объектов принять необходимые меры для запуска виртуального тура, поскольку это позволит туристам уже сейчас выбрать наиболее подходящее для них место», — сказал он.

Намечено укреплять сотрудничество с владельцами и менеджерами отелей, туроператорами, гостевыми домами и гидами. Будут организованы вебинары, охватывающие последние мировые тенденции и новости. На реализацию креативных проектов планируется выделение грантов.

Что будет после пандемии

Азиз Абдухакимов сообщил, что Госкомтуризма разработал и направил в Кабинет Министров срочные меры по снижению негативного воздействия чрезвычайной ситуации на мировом туристическом рынке на турсектор страны. После окончания карантина в Узбекистане планируется субсидировать стартап-проекты в сфере туризма и инновационные бизнес-идеи, особенно идеи молодежи.

В рамках проекта «Открой свой край» планируется вовлечь местное население в процесс сбора аудио-, фото- и видеоматериалов, и на этой основе расширить реестр населенных пунктов со статусом «Туристическая деревня», «Туристическая махалля» и «Туристический аул».

Кроме того, планируется ввести новые льготы для смягчения негативных последствий пандемии.

Дистанционный спорт

Министерство физкультуры и спорта разработало видеоролики с участием опытных мастеров и тренеров. Они дают рекомендации по поддержанию физической активности в период карантина, а также делятся советами с новичками.

В социальных сетях проводятся челленджи и соревнования. 6−26 апреля проходит челленджи #Останься дома! #Присоединяйсякжизни! Чтобы принять участие в конкурсе, нужно дома с членами семьи заниматься физкультурой и спортом, записать процесс на видео и разместить в социальных сетях, а также поделиться роликами на страницах Минспорта.

«Если каждый человек в нашей стране будет заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, это, безусловно, положительно отразится на его здоровье и жизни в целом», — заявил Азиз Абдухакимов.