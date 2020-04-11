Хокимият Ташкента сообщил, что все неполадки и аварии, вызванные снегопадом в ночь на четверг, были устранены.

«По состоянию на 22:00 часов 10 апреля в Ташкенте не наблюдалось обрывов в электро-, газо-, теплоснабжении и подаче питьевой воды», — заявила пресс-служба столичной администрации.

По данным хокимията, восстановлено 44 электросети, 20 газопроводов, решены проблемы, возникшие с теплоснабжением в 148 многоэтажных домах.

Как сообщалось ранее, сильный снегопад повредил в Ташкенте почти 7000 деревьев, из них более 740 сломаны под корень. Управления благоустройства в пятницу проводили расчистку центральных улиц от упавших веток. Хокимият отметил, что они были вывезены на более чем 300 машинах.





В пятницу, 10 апреля, были проведены следующие работы:

отремонтирован газопровод на 9 участках;

восстановлено уличное освещение и оборванные провода по 211 локациям;

устранены короткие замыкания на проводах уличных фонарей по 86 локациям;

заменены 10 фонарей;

произведен техосмотр 38 трансформаторных пунктов;

отремонтировано 1,2 км воздушных электросетей;

устранены короткие замыкания на 10 кабелях электросетей;

восстановлена изоляция 550 м теплосетей.

Работы по уборке и очистке центральных улиц и проспектов, внутренних дорог, а также устранению других последствий непогоды продолжается, заверили в столичном хокимияте.