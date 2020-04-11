Хокимият Ташкента сообщил, что все неполадки и аварии, вызванные снегопадом в ночь на четверг, были устранены.
«По состоянию на 22:00 часов 10 апреля в Ташкенте не наблюдалось обрывов в электро-, газо-, теплоснабжении и подаче питьевой воды», — заявила пресс-служба столичной администрации.
По данным хокимията, восстановлено 44 электросети, 20 газопроводов, решены проблемы, возникшие с теплоснабжением в 148 многоэтажных домах.
Как сообщалось ранее, сильный снегопад повредил в Ташкенте почти 7000 деревьев, из них более 740 сломаны под корень. Управления благоустройства в пятницу проводили расчистку центральных улиц от упавших веток. Хокимият отметил, что они были вывезены на более чем 300 машинах.
В пятницу, 10 апреля, были проведены следующие работы:
- отремонтирован газопровод на 9 участках;
- восстановлено уличное освещение и оборванные провода по 211 локациям;
- устранены короткие замыкания на проводах уличных фонарей по 86 локациям;
- заменены 10 фонарей;
- произведен техосмотр 38 трансформаторных пунктов;
- отремонтировано 1,2 км воздушных электросетей;
- устранены короткие замыкания на 10 кабелях электросетей;
- восстановлена изоляция 550 м теплосетей.
Работы по уборке и очистке центральных улиц и проспектов, внутренних дорог, а также устранению других последствий непогоды продолжается, заверили в столичном хокимияте.