Магазин бытовой техники и электроники idea предлагает оформить выгодную онлайн-рассрочку в краткие сроки без предоплаты. А также idea доставит любой товар до дома совершенно бесплатно.
Как оформить рассрочку онлайн:
- Посетить сайт или Telegram-бот магазина idea и выбрать интересующий товар.
- Оформить заказ: необходимо указать имя и контактный номер телефона, а в поле «Сообщение» — дополнительную информацию, касающуюся заказа.
- После этого заказ идет на обработку. Для подтверждения заказа менеджер компании свяжется в краткие сроки по указанному телефону.
- Сразу после получения необходимой информации сотрудники магазина idea приступят к оформлению рассрочки. Данные вводятся в скоринговую систему.
После оформления заказ доставляется прямо до дома. Доставка осуществляется только по Ташкенту.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−230−77−99.
Сайт: ideastore.uz
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