Магазин бытовой техники и электроники idea предлагает оформить выгодную онлайн-рассрочку в краткие сроки без предоплаты. А также idea доставит любой товар до дома совершенно бесплатно.

Как оформить рассрочку онлайн:

Посетить сайт или Telegram-бот магазина idea и выбрать интересующий товар. Оформить заказ: необходимо указать имя и контактный номер телефона, а в поле «Сообщение» — дополнительную информацию, касающуюся заказа. После этого заказ идет на обработку. Для подтверждения заказа менеджер компании свяжется в краткие сроки по указанному телефону. Сразу после получения необходимой информации сотрудники магазина idea приступят к оформлению рассрочки. Данные вводятся в скоринговую систему.

После оформления заказ доставляется прямо до дома. Доставка осуществляется только по Ташкенту.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−230−77−99.

Сайт: ideastore.uz

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