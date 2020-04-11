10 апреля в Зангиатинском районе состоялось открытие 50-го магазина сети дискаунтеров Havas. Новый магазин уже готов радовать своих клиентов низкими ценами и дарить комфорт.

Открытие нового дискаунтера Havas — это по-настоящему радостное событие для всех жителей Зангиатинского района. Ведь теперь можно совершать выгодные покупки прямо рядом с домом. Посетив новый дискаунтер, можно лично ощутить, каким удобным может быть процесс покупки.





Дискаунтеры Havas уже давно стали символами комфорта и выгоды. Именно здесь можно приобрести все необходимое по весьма приятным ценам. Это особенно радует в столь непростое время. Ведь гораздо удобнее, когда магазин со всей необходимой продукцией находится рядом с домом. Не нужно никуда идти и искать. Все, что нужно в шаговой доступности — в дискаунтере Havas.





Кроме того, персонал дискаунтеров неустанно трудится, чтобы весь процесс покупки был еще и максимально безопасным. Во всех дискаунтерах Havas приняты меры, чтобы здоровью покупателей ничего не угрожало. Здесь есть градусники для бесконтактного измерения температуры всех посетителей. Кроме того, систематически проверяется здоровье персонала. Таким образом, можно совершать покупки совершенно спокойно, ни на что не отвлекаясь.





Те, кто тоже хочет посетить сети дискаунтеров Havas, но не является жителем Зангиатинского района, могут посмотреть список адресов всех филиалов в Ташкенте.

Новый дискаунтер — это лишь начало. В будущем Havas планирует многократно увеличить список своих магазинов, чтобы каждый житель столицы имел возможность совершать покупки прямо рядом с домом и по низким ценам.





Havas — это комфорт и выгода. Сотрудники дискаунтеров всегда рады оказывать услуги высшего уровня и приятно радовать ценами.





Адрес нового дискаунтера Havas: Зангиатинский р-н, махалля Хорезмий, ул. Назарбек.

Колл-центр: (+998) 71−205−95−95.

Сайт: havasfood.uz

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