По состоянию на 23:00 11 апреля число выявленных случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось на 38 и достигло 767, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

За субботу было сообщено о 98 новых случаях COVID-19.

На данный момент известно о 42 выздоровевших. Четверо скончались.

В последний раз расширенная информация по коронавирусу в регионах была предоставлена 8 апреля.