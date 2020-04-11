По состоянию на 23:00 11 апреля число выявленных случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось на 38 и достигло 767, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
За субботу было сообщено о 98 новых случаях COVID-19.
На данный момент известно о 42 выздоровевших. Четверо скончались.
В последний раз расширенная информация по коронавирусу в регионах была предоставлена 8 апреля.
Арсен Халилов
Откуда четверо скончавшихся, трое же было
Utkir Utkir
Пока наши люди не поймут важность соблюдения карантина, число заболеваний будет рости это не избежно
Sherkhan Tlepov
Уткир все случаи у нас привизенные из вне, они все находятся в изоляции от людей. Случаев внутри страны “ из народа“ еще небыло у нас.
Денс Дьяк
Все переболеет этой короной. Это неизбежно. Это пандемия.