По состоянию на 14:30 11 апреля число случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось на 35 и достигло 729, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
В субботу Минздрав сообщил всего о 60 случаях COVID-19.
Фото: Сабина Бакаева / «Газета.uz»
По состоянию на 14:30 11 апреля число случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось на 35 и достигло 729, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
В субботу Минздрав сообщил всего о 60 случаях COVID-19.
|В мире Статистика
|729
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|3
|1 691 719
|376 096
|102 525
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США)
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