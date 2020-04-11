По состоянию на 10:00 11 апреля число выявленных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 составляет 694. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
По состоянию на 10:00 11 апреля число выявленных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 составляет 694. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
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|Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США)
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