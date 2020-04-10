В ночь с 6 по 7 апреля технической службой филиала «УзМобайл» АК «Узбектелеком» были успешно завершены работы в рамках проекта по модернизации и расширению мобильной сети и полосы покрытия LTE по Ташкенту. Таким образом, скорость доступа к сети интернет стандарта LTE была увеличена в разы.

Мобильный интернет — незаменимый помощник в любых ситуациях. Скорость доступа к нему играет важную роль в условиях самоизоляции, когда нужно решать рабочие вопросы и получать важные данные быстро и оперативно. Благодаря скорости и надежности мобильного интернета можно всегда оставаться на связи и получать доступ к необходимой информации.

Именно поэтому техническая команда компании продолжает плановые работы по внедрению проекта расширения и модернизации сети даже в период карантина, соблюдая при этом все необходимые меры безопасности.

Основная цель данного проекта — перевод всех действующих базовых станций 2G/3G в стандарт LTE (4G). Это позволит увеличить скорость и доступность услуг мобильного широкополосного доступа для абонентов Uzmobile, что особенно важно для населения в период карантина.

Так, в ночь с 6 по 7 апреля были завершены работы по расширению полосы LTE, что позволило увеличить скорость мобильного интернета стандарта LTE.

Также с начала года были завершены плановые работы по модернизации всех действующих базовых станций до технологии LTE (4G) в Бекабадском, Букинском, Пскентском, Ахангаранском, Уртачирчикском, Куйичирчикском, Аккурганском, Чиназском и Янгиюльском районах.

В рамках проекта по расширению и модернизации сети запланированы работы во всех регионах республики.

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