В связи с произошедшим в ночь с 8 на 9 апреля в Ташкенте обильного снегопада и в результате обрушения деревьев пострадали ряд частных машин.

В целях оперативного возмещения убытков своим клиентам страховая компания «Узбекинвест» в режиме онлайн провела все необходимые процедуры и выплатила страховое возмещение.





Клиент, автотранспорт которого застрахован по инновационному полису «Каско 2.0», обнаружив утром свое авто под обрушившимся стволом дерева, сразу же сообщил о случившемся в круглосуточный call-центр страховой компании «Узбекинвест».





Через несколько минут с клиентом связались специалисты департамента по страховым выплатам компании, получили по мессенджеру фото поврежденного авто, установили и согласовали с клиентом размер страхового возмещения, оформили документы и выплатили сумму ущерба на пластиковую карту клиента.





С момента заявления до фактического поступления денежных средств на счет клиента ушло всего шесть часов.

Компания «Узбекинвест» продолжает прием заявлений от клиентов, имущество которых пострадало в результате снегопада в онлайн-режиме.

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