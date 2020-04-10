Снегопад с ветром, наблюдавшийся в Узбекистане в ночь на четверг, повредил минимум 2290 деревьев в Ташкенте, сообщили «Газете.uz» в столичном управлении благоустройства.

Согласно данным за 8 апреля, под тяжестью снега были обломлены ветви 2117 деревьев, сломаны под корень (уничтожены) — 173.

Больше всего деревьев повреждено в Чиланзарском (450), Мирзо-Улугбекском (335), Мирабадском (322) и Шайхантахурском (320) районах. Меньше ущерба растительному миру из-за снегопада нанесено в Бектемирском (16) и Яккасарайском (55) районах. Наибольшее число деревьев уничтожено в Мирабадском (42) и Мирзо-Улугбекском (35) районах.

№ Район Ташкента Всего поврежденных деревьев Из них: Сломаны ветви Сломаны стволы под корень 1 Учтепинский 99 82 17 2 Бектемирский 16 15 1 3 Мирзо-Улугбекский 335 300 35 4 Мирабадский 322 280 42 5 Алмазарский 258 250 8 6 Сергелийский 110 100 10 7 Яшнабадский 115 110 5 8 Чиланзарский 450 430 20 9 Шайхантахурский 320 300 20 10 Юнусабадский 210 200 10 11 Яккасарайский 55 50 5

Всего 2290 2117 173

Источник: Управление благоустройства Ташкента для «Газеты.uz».

В управлении благоустройства отметили, что расчистка пока ведется только на магистральных дорогах, работа внутри махаллей еще предстоит. Из порядка 10 тысяч работников задействованы около 70%, поскольку из-за карантинных ограничений многие сотрудники, проживающие в Ташкентской области, не могут въехать в столицу.

Кроме того, управление испытывает некоторые сложности из-за транспортных ограничений. Служебный спецтранспорт организаций, оказывающих коммунальные услуги, использовать разрешено, но личными автомобилями сотрудники пользоваться не могут.

Аналогичные трудности испытывают инспекторы Ташкентского городского управления экологии и охраны окружающей среды. Как сообщили «Газете.uz» в организации, управление сейчас работает в ограниченном режиме.

«Большинство сотрудников работают в удаленном режиме, районных инспекторов осталось из 59 всего 37 на весь город (остальные не могут въехать в город в связи с карантином — ред.), однако возникают сложности с передвижением в связи с отсутствием разрешения на автотранспорт», — отметил начальник управления Нодир Юнусов.

По его словам, инспекторы стараются прибывать на обращения граждан, в отдельных случаях приходится перемещаться пешком. Жители по-прежнему могут сообщить о любом экологическом правонарушении через Telegram-бот @EcoControl_bot. Для предпринимателей действует система e-ekologiya.uz.

Нодир Юнусов также рассказал, что сломанные ветви и поваленные деревья будут собраны в управлениях благоустройства. После составления акта их примут на баланс для дальнейшей реализации.

Как мы сообщали ранее, сильный ветер и снегопад также привели к нарушению электроснабжения практических во всех регионах Узбекистана. По предварительным данным «Региональных электрических сетей», без электричества временно остались свыше 300 тысяч абонентов.

Фото

Фото: Ташкентское городское управление экологии и охраны окружающей среды.

Фото: хокимияты районов Ташкента.