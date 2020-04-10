Снегопад с ветром, наблюдавшийся в Узбекистане в ночь на четверг, повредил минимум 2290 деревьев в Ташкенте, сообщили «Газете.uz» в столичном управлении благоустройства.
Согласно данным за 8 апреля, под тяжестью снега были обломлены ветви 2117 деревьев, сломаны под корень (уничтожены) — 173.
Больше всего деревьев повреждено в Чиланзарском (450), Мирзо-Улугбекском (335), Мирабадском (322) и Шайхантахурском (320) районах. Меньше ущерба растительному миру из-за снегопада нанесено в Бектемирском (16) и Яккасарайском (55) районах. Наибольшее число деревьев уничтожено в Мирабадском (42) и Мирзо-Улугбекском (35) районах.
№
Район Ташкента
Всего поврежденных деревьев
Из них:
Сломаны ветви
Сломаны стволы под корень
1
Учтепинский
99
82
17
2
Бектемирский
16
15
1
3
Мирзо-Улугбекский
335
300
35
4
Мирабадский
322
280
42
5
Алмазарский
258
250
8
6
Сергелийский
110
100
10
7
Яшнабадский
115
110
5
8
Чиланзарский
450
430
20
9
Шайхантахурский
320
300
20
10
Юнусабадский
210
200
10
11
Яккасарайский
55
50
5
Всего
2290
2117
173
Источник: Управление благоустройства Ташкента для «Газеты.uz».
В управлении благоустройства отметили, что расчистка пока ведется только на магистральных дорогах, работа внутри махаллей еще предстоит. Из порядка 10 тысяч работников задействованы около 70%, поскольку из-за карантинных ограничений многие сотрудники, проживающие в Ташкентской области, не могут въехать в столицу.
Кроме того, управление испытывает некоторые сложности из-за транспортных ограничений. Служебный спецтранспорт организаций, оказывающих коммунальные услуги, использовать разрешено, но личными автомобилями сотрудники пользоваться не могут.
Аналогичные трудности испытывают инспекторы Ташкентского городского управления экологии и охраны окружающей среды. Как сообщили «Газете.uz» в организации, управление сейчас работает в ограниченном режиме.
«Большинство сотрудников работают в удаленном режиме, районных инспекторов осталось из 59 всего 37 на весь город (остальные не могут въехать в город в связи с карантином — ред.), однако возникают сложности с передвижением в связи с отсутствием разрешения на автотранспорт», — отметил начальник управления Нодир Юнусов.
По его словам, инспекторы стараются прибывать на обращения граждан, в отдельных случаях приходится перемещаться пешком. Жители по-прежнему могут сообщить о любом экологическом правонарушении через Telegram-бот @EcoControl_bot. Для предпринимателей действует система e-ekologiya.uz.
Нодир Юнусов также рассказал, что сломанные ветви и поваленные деревья будут собраны в управлениях благоустройства. После составления акта их примут на баланс для дальнейшей реализации.
Как мы сообщали ранее, сильный ветер и снегопад также привели к нарушению электроснабжения практических во всех регионах Узбекистана. По предварительным данным «Региональных электрических сетей», без электричества временно остались свыше 300 тысяч абонентов.
Фото
Фото: Ташкентское городское управление экологии и охраны окружающей среды.
Фото: хокимияты районов Ташкента.