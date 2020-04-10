Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 апреля принял участие во внеочередном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, прошедшем в формате видеоконференции и посвященном усилению сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В мероприятии, прошедшем под председательством президента Азербайджана, приняли участие президенты Казахстана, Кыргызстана, Турции, Туркменистана, премьер-министр Венгрии, генеральный секретарь Тюркского совета и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.

Стороны обменялись мнениями о принимаемых в странах мерах по противодействию пандемии, в том числе по защите социально уязвимых слоев населения и поддержке отраслей экономики и бизнеса. Они подчеркнули важность тесного взаимодействия для обмена опытом и лучшей практикой, а также усиления координации совместных проектов торгово-экономического, инвестиционного и транспортно-коммуникационного сотрудничества.





Говоря о приоритетах сотрудничества в этой сфере, Шавкат Мирзиёев выделил важность выработки действенных мер по предупреждению широкого распространения инфекции, укреплению потенциала систем здравоохранения, минимизации последствий для ключевых отраслей и чувствительных сфер экономики, а также налаживанию открытого международного диалога.

Президент Узбекистана выдвинул предложение о создании постоянно действующей системы мониторинга, анализа и прогнозирования развития эпидемиологической обстановки в рамках Тюркского совета.

Он также выступил за налаживании сотрудничества по линии министерств здравоохранения и ведущих медицинских учреждений по обмену опытом в области предупреждения, диагностики и лечения опасных инфекционных заболеваний и проведения научных исследований.

«Все мы хорошо понимаем, что ни одно государство не в состоянии в одиночку справиться с этой страшной пандемией. Руководством к действию для нас должны стать принципы единства, сотрудничества и взаимовыручки. Вместе мы способны на многое», — подчеркнул президент Узбекистана.

На саммите принята Бакинская декларация, которая станет политической и юридической основой реализации договоренностей, достигнутых главами тюркоязычных государств.