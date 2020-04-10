По Узбекистану 12−14 апреля пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. Ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, с порывами до 23−28 м/с, сообщил Узгидромет.
По предгорным и горным районам республики в эти дни селеопасно.
Фото: «Газета.uz»
По Узбекистану 12−14 апреля пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. Ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, с порывами до 23−28 м/с, сообщил Узгидромет.
По предгорным и горным районам республики в эти дни селеопасно.
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