По Узбекистану 12−14 апреля пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. Ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, с порывами до 23−28 м/с, сообщил Узгидромет.

По предгорным и горным районам республики в эти дни селеопасно.